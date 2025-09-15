Ричмонд
Сикорский призвал создать в Северном море зону для контроля над судами

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Германия или НАТО могли бы установить специальную морскую зону контроля в Северном море для наблюдения за проходом старых судов в акваторию Балтийского моря.

Комментируя вопрос так называемого «теневого флота», Сикорский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) отметил, что Германия или Североатлантический альянс «могли бы создать зону морского контроля», воспользовавшись Копенгагенской договорённостью, которая, по его словам, предоставляет Дании право проверять техническое состояние и страховую документацию судов.

В июне президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ предупредил, что любые попытки нанести удар по так называемому «теневому флоту» отразятся на глобальных ценах на углеводороды.

В мае постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов под предлогом борьбы с «теневым флотом» серьёзным нарушением свободы судоходства.

