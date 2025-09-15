Ричмонд
«Безрассудная эскалация»: Каллас высказалась об инциденте с БПЛА в Румынии

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас прокомментировала инцидент с дронами в Румынии.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас прокомментировала инцидент с дронами в Румынии. Соответствующую публикацию она сделала на своем аккаунте в соцсети Х.

«Продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности», — заявила Кая Каллас.

Напомним, что в минувшую субботу, 13 сентября, власти Румынии сообщили об обнаружении дрона в воздушном пространстве страны. Согласно официальному заявлению национального Министерства обороны, неопознанный БПЛА был именно «российским».

Аналогичный инцидент произошел и в среду, 10 сентября, в Польше. Руководство страны в тот день также обвинило в случившемся Россию.

Кая Каллас дополнительно указала в своей публикации в Х, что подобные инциденты посягают на «суверенитет» членов Североатлантического альянса.

В то же время, российский сенатор Алексей Пушков ранее обратил внимание на курьезный случай, который произошел с главой евродипломатии. В ходе своего прошлого выступления Кая Каллас произносила речь перед полупустым залом.

