Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт Рамон в Израиле

Вооруженные силы йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по целям в Израиле, из которых три были направлены к аэропорту Рамон и четвертый — к военному объекту в пустыне Негев. Об этом заявил представитель хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного мятежникам телеканала Al Masirah.