Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт Рамон в Израиле

Вооруженные силы йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по целям в Израиле, из которых три были направлены к аэропорту Рамон и четвертый — к военному объекту в пустыне Негев. Об этом заявил представитель хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного мятежникам телеканала Al Masirah.

Источник: AP 2024

Представитель «Ансар Аллах» утверждает, что «операция успешно достигла своих целей».

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы заявили, что будут обстреливать территорию Израиля и препятствовать проходу судов, связанных с ним, через Красное море. Удары прекратились после введения режима прекращения огня в январе 2025 года. После срыва перемирия в марте хуситы возобновили атаки.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше