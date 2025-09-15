Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт Рамон в Израиле

Представитель «Ансар Аллах» утверждает, что «операция успешно достигла своих целей».
После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы заявили, что будут обстреливать территорию Израиля и препятствовать проходу судов, связанных с ним, через Красное море. Удары прекратились после введения режима прекращения огня в январе 2025 года. После срыва перемирия в марте хуситы возобновили атаки.
