Bloomberg: Уиткофф продал долю в своей риэлторской компании за $120 млн

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф продал долю в своей компании по управлению недвижимостью за $120 млн. Bloomberg сообщает, что этот шаг позволил избежать возможных конфликтов интересов.

Портфель компании The Witkoff Group LLC включает объекты элитной недвижимости в Лос-Анджелесе, Майами-Бич, Уэст-Палм-Бич и Нью-Йорке. Компания являлась одним из шести активов Уиткоффа, а её стоимость превышала $50 млн. Согласно финансовой декларации, чиновник избавился от The Witkoff Group LLC «в рамках планирования отчуждения активов». В документе указаны активы Уиткоффа на сумму свыше $350 млн.

Также в декларации присутствует информация о его банковском счёте, квартире в Нью-Йорке и долях в компаниях SpaceX, Cisco Systems Inc., Reddit Inc. и Uber Technologies Inc. Возможный конфликт интересов возник из-за криптовалютной компании World Liberty Financial, в которой присутствуют доли не только Уиткоффа, но и его сыновей, а также детей президента Трампа. До назначения в администрацию Трампа Уиткофф не имел образования в области дипломатии и опыта работы в государственном секторе.

Ранее Life.ru сообщал, как другой американский предприниматель Илон Маск предложил распустить парламент Великобритании и организовать досрочные выборы. Это заявление прозвучало во время онлайн-обращения на митинге правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под лозунгом «Объединим королевство».

