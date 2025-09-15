Bloomberg: Уиткофф продал долю в своей риэлторской компании за $120 млн

Также в декларации присутствует информация о его банковском счёте, квартире в Нью-Йорке и долях в компаниях SpaceX, Cisco Systems Inc., Reddit Inc. и Uber Technologies Inc. Возможный конфликт интересов возник из-за криптовалютной компании World Liberty Financial, в которой присутствуют доли не только Уиткоффа, но и его сыновей, а также детей президента Трампа. До назначения в администрацию Трампа Уиткофф не имел образования в области дипломатии и опыта работы в государственном секторе.