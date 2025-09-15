Санкции Европы не станут сюрпризом для Китая — РАСПП

Чиновники Европейского союза обсуждают возможные ограничительные меры в отношении Китая и других стран, приобретающих российские нефть и газ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Европейцы стремятся добиться хотя бы минимального эффекта от вторичных санкций за закупку российских энергоресурсов, однако для этого потребуется поддержка Вашингтона и тесная координация с ним. С целью достижения договорённостей за океан направится целая делегация европейских политиков.