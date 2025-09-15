Санкции Европы не станут сюрпризом для Китая — РАСПП

Евросоюз уже не может диктовать свою волю другим, особенно Китаю, говорится в материале Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей.
Чиновники Европейского союза обсуждают возможные ограничительные меры в отношении Китая и других стран, приобретающих российские нефть и газ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Европейцы стремятся добиться хотя бы минимального эффекта от вторичных санкций за закупку российских энергоресурсов, однако для этого потребуется поддержка Вашингтона и тесная координация с ним. С целью достижения договорённостей за океан направится целая делегация европейских политиков.
Как отметили в РАСПП, сотрудничество России и Китая продолжает вызывать серьёзную озабоченность у западных «партнёров».
Также подчеркивается, что попытки отговорить Китай от сотрудничества с Россией предпринимались Европой и ранее, однако к практическим шагам она перешла лишь в текущем году.
Однако впоследствии Пекин выразил недовольство этими мерами, и ЕС начал искать возможности для смягчения ситуации. В МИД КНР заявили, что нормальное взаимодействие российских и китайских компаний не должно подвергаться внешнему вмешательству. «Европейской стороне предложили “прекратить подрывать законные интересы китайских предприятий без каких-либо оснований” и предупредили о готовности принять меры для “решительной защиты законных прав и интересов китайского бизнеса”, — говорится в публикации.
Отмечается, что в Евросоюзе внимательно следили за деталями визита в Китай президента России Владимира Путина, в том числе в контексте проекта строительства газопровода «Сила Сибири — 2».
«Однако, даже если санкционные меры со стороны ЕС будут приняты, они вряд ли станут неожиданностью для Пекина. Невооружённым глазом видно, что сегодня Европейский союз уже не является тем игроком, который может диктовать свою волю другим, особенно Китаю», — считают в РАСПП.
В июле Совет Евросоюза одобрил 18-й пакет санкций против России, который затронул 14 физических и 41 юридическое лицо, включая 18 компаний из КНР; остальные зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, Индии и Азербайджане.
