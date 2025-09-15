Уроженец иностранного государства возглавит важное ведомство Германии

Уроженец Турции Зинан Зелен возглавит федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на депутатов бундестага (парламента страны).
Издание отмечает, что Зелен несколько лет назад отказался от турецкого гражданства.
«Завтра эта кадровая перестановка будет объявлена в письме министра внутренних дел, адресованном сотрудникам федерального ведомства по охране конституции: вице-председатель Зинан Зелен возглавит ведомство», — говорится в материале газеты.
Также сообщается, что контрразведка ФРГ остается без руководителя уже почти год. Это произошло после того, как ее бывший глава Томас Хальденванг ушел с поста, чтобы баллотироваться в бундестаг.
Зелен родился в Стамбуле в 1972 году. Его родители, работавшие журналистами, переехали в Германию, когда Зелену было четыре года. Зелен изучал право в Кельнском университете, а затем работал в МВД Германии, федеральном управлении уголовной полицией. В января 2019 года стал вице-председателем контрразведки ФРГ.
Ранее в Германии заявили об исчезновении страны в случае конфликта с Россией.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.