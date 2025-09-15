Уроженец иностранного государства возглавит важное ведомство Германии

Зелен родился в Стамбуле в 1972 году. Его родители, работавшие журналистами, переехали в Германию, когда Зелену было четыре года. Зелен изучал право в Кельнском университете, а затем работал в МВД Германии, федеральном управлении уголовной полицией. В января 2019 года стал вице-председателем контрразведки ФРГ.