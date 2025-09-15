Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Восстановить утраченное»: Медведев поднял вопрос безлюдных сел на Курщине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал решить проблему опустевших населенных пунктов на территории Курской области.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал решить проблему опустевших населенных пунктов на территории Курской области. Его слова приводят РИА Новости.

«Безусловно, наша задача заключается и в том, чтобы восстановить утраченное…», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Как указали на РИА Новости, замглавы Совбеза России обратил внимание на необходимость возрождения деревень, сел и городов Курщины, которые до сих пор остаются «безлюдными».

Важно добавить, что в воскресенье, 14 сентября, Дмитрий Медведев отпраздновал 60-летний юбилей. Обозреватель «МК» в своем авторском материале ранее перечислил основные достижения в карьере российского государственного деятеля.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше