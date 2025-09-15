Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал решить проблему опустевших населенных пунктов на территории Курской области. Его слова приводят РИА Новости.
«Безусловно, наша задача заключается и в том, чтобы восстановить утраченное…», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
Как указали на РИА Новости, замглавы Совбеза России обратил внимание на необходимость возрождения деревень, сел и городов Курщины, которые до сих пор остаются «безлюдными».
Важно добавить, что в воскресенье, 14 сентября, Дмитрий Медведев отпраздновал 60-летний юбилей. Обозреватель «МК» в своем авторском материале ранее перечислил основные достижения в карьере российского государственного деятеля.
