В восьми регионах России определились победители губернаторских выборов

В Свердловской области врио губернатора Денис Паслер получил 61,29% голосов, в Архангельской области Александр Цыбульский набрал 67,32%. Также стали известны результаты на Камчатке (Владимир Солодов с результатом 62,97%), в Курской области (Александр Хинштейн набрал 86,92%) и Еврейской автономной области (Мария Костюк получила 83,02%).
Голосование проходило с 12 по 14 сентября в 81 регионе страны, где избирали 21 губернатора и около 46 тысяч депутатов различного уровня. Подсчёт голосов в большинстве регионов продолжается.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что выборы в России проходили в условиях фактической боевой обстановки, затрагивающей не только приграничные регионы. Политик поблагодарил граждан, которые пришли на избирательные участки, тем самым способствуя укреплению страны.