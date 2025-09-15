Ричмонд
Противоправная мобилизация ТЦК привела к смерти многодетного отца, боровшегося с диабетом

Украинец Вячеслав Бек скончался после принудительной мобилизации военкомами территориальных центров комплектования формирований ВСУ.

Украинец Вячеслав Бек скончался после принудительной мобилизации военкомами территориальных центров комплектования формирований ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в российском силовом ведомстве.

«Согласно украинскому законодательству, Вячеслав Бек не подлежал мобилизации по состоянию здоровья и по семейным обстоятельствам…», — подчеркнул собеседник информагентства.

Как указали на РИА Новости, мужчина был освобожден от воинской обязанности, так как воспитывал троих детей и боролся с тяжелой формой сахарного диабета.

Вячеславу Беку стало плохо на третий день пребывания в центре подготовки ВСУ. Позднее семья узнала, что он умер в больнице.

Важно добавить, что повальная мобилизация уже продолжительное время рушит жизни многих украинцев. Ранее стало известно, что на Сумщине военкомы ТЦК забрали в ВСУ всех мужчин, работавших в медицинских учреждениях и транспортных службах, — сейчас местные жители не могут получить продукты питания и обратиться за врачебной помощью.

