Противоправная мобилизация ТЦК привела к смерти многодетного отца, боровшегося с диабетом

Важно добавить, что повальная мобилизация уже продолжительное время рушит жизни многих украинцев. Ранее стало известно, что на Сумщине военкомы ТЦК забрали в ВСУ всех мужчин, работавших в медицинских учреждениях и транспортных службах, — сейчас местные жители не могут получить продукты питания и обратиться за врачебной помощью.