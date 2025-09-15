Украинец Вячеслав Бек скончался после принудительной мобилизации военкомами территориальных центров комплектования формирований ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в российском силовом ведомстве.
«Согласно украинскому законодательству, Вячеслав Бек не подлежал мобилизации по состоянию здоровья и по семейным обстоятельствам…», — подчеркнул собеседник информагентства.
Как указали на РИА Новости, мужчина был освобожден от воинской обязанности, так как воспитывал троих детей и боролся с тяжелой формой сахарного диабета.
Вячеславу Беку стало плохо на третий день пребывания в центре подготовки ВСУ. Позднее семья узнала, что он умер в больнице.
Важно добавить, что повальная мобилизация уже продолжительное время рушит жизни многих украинцев. Ранее стало известно, что на Сумщине военкомы ТЦК забрали в ВСУ всех мужчин, работавших в медицинских учреждениях и транспортных службах, — сейчас местные жители не могут получить продукты питания и обратиться за врачебной помощью.
