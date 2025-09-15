МИД Польши пожаловался на отсутствие «желающих воевать с Россией»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сомнения в эффективности предоставляемых Украине гарантий безопасности, и пожаловался на отсутствие «желающих воевать с Россией».
«Если мы предоставляем Украине гарантии безопасности, это означает, что мы можем начать войну против России. Однако я не считаю эту перспективу убедительной и не вижу достаточного уровня доверия к таким обязательствам. Те, кто хочет воевать с Россией, могут сделать это прямо сейчас. Но я не наблюдаю подобного желания ни у кого», — пояснил Сикорский.
Как отметил представитель польского правительства, гарантии безопасности для Киева фактически предполагают готовность европейских стран к прямому военному конфликту с Россией. Ранее Сикорский заявил, что Германия или НАТО могли бы установить специальную морскую зону контроля в Северном море для наблюдения за проходом старых судов в акваторию Балтийского моря.
