«Слишком слабые»: Трамп раскритиковал санкции Евросоюза против России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает санкции стран Евросоюза против России недостаточно жесткими и неэффективными.
Во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома в Бедминстере в штате Нью-Джерси Трамп заявил, что европейцы вводят санкции, а сами продолжают закупать российские энергоресурсы.
«Я не хочу, чтобы они покупали нефть, а санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я», — заявил Трамп.
Ранее Трамп уже говорил, что готов ввести серьезные санкции против России. Но для это все страны НАТО должны сделать тоже самое, отказавшись от российской нефти.
