Трамп заявил, что «Путин и Зеленский ненавидят друг друга»

Ранее бывший посол России в Турции Алексей Ерхов, недавно назначенный послом в Узбекистане, заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским должна быть тщательно подготовлена и привести к конкретным результатам, в противном случае она может оказаться контрпродуктивной. Дипломат подчеркнул, что саммит должен завершиться реальным и долгосрочным урегулированием, параметры которого могут быть выработаны только в результате кропотливой работы переговорщиков. Он также заявил, что вопрос легитимности украинской власти остается сложным.