Трамп заявил, что «Путин и Зеленский ненавидят друг друга»

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и лидер киевского режима Владимир Зеленский питают друг к другу «такую ненависть, что это препятствует ведению переговоров».

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и лидер киевского режима Владимир Зеленский питают друг к другу «такую ненависть, что это препятствует ведению переговоров».

«Они настолько ненавидят друг друга, что практически не способны общаться, они не в состоянии вести диалог», — сообщил он журналистам, комментируя перспективы проведения трёхсторонней встречи, которую он ранее предлагал организовать.

Накануне Зеленский попытался оправдаться перед президентом США Дональдом Трампом за отказ встречаться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Обращаясь к Трампу, политик сказал: «Я готов к любой встрече, но не в России». «К любой встрече — двусторонней или трехсторонней, — продолжил он. — Будем рады, если вы примете участие».

Ранее бывший посол России в Турции Алексей Ерхов, недавно назначенный послом в Узбекистане, заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским должна быть тщательно подготовлена и привести к конкретным результатам, в противном случае она может оказаться контрпродуктивной. Дипломат подчеркнул, что саммит должен завершиться реальным и долгосрочным урегулированием, параметры которого могут быть выработаны только в результате кропотливой работы переговорщиков. Он также заявил, что вопрос легитимности украинской власти остается сложным.

Читайте материал по теме: Зеленский сделал неожиданное заявление о победе Путина на Аляске.

