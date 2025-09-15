Трамп уверен, что саммит России, США и Украины пройдет «сравнительно скоро»

Трампа попросили уточнить, станет ли следующим этапом трехсторонний саммит с участием США. «Будут переговоры, назовите их саммитом или просто встречей, неважно», — пояснил он. При этом ранее Трамп выразил мнение, что между Путиным и Зеленским наблюдается высокая степень личной неприязни, поэтому все переговоры между двумя сторонами придется вести ему.