Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Медведев: если власть в стране сыпется — быть беде

Медведев подчеркнул важность власти для существования страны.

Источник: Комсомольская правда

Без власти страна не может существовать. Об этом заявил председатель «Единой России» и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании с региональными отделениями, передает ТАСС.

Политик отметил, что власть включает в себя как федеральные ведомства, так и президента. Однако, по его словам, она начинается с низов.

«Власть начинается с муниципального уровня, с региона — с глав субъектов Федерации. Если она начнет рушиться, это приведет к беде», — подчеркнул Медведев.

Он также напомнил, что в России уже были подобные ситуации, особенно в 1990-е годы, когда «авторитет власти был крайне низким».

Накануне Дмитрий Медведев высказался о завершившихся в России выборах. Он отметил, что они, по сути, проходили в боевых условиях.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше