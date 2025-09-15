Дмитрий Медведев: если власть в стране сыпется — быть беде

Без власти страна не может существовать. Об этом заявил председатель «Единой России» и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании с региональными отделениями, передает ТАСС.
Политик отметил, что власть включает в себя как федеральные ведомства, так и президента. Однако, по его словам, она начинается с низов.
«Власть начинается с муниципального уровня, с региона — с глав субъектов Федерации. Если она начнет рушиться, это приведет к беде», — подчеркнул Медведев.
Он также напомнил, что в России уже были подобные ситуации, особенно в 1990-е годы, когда «авторитет власти был крайне низким».
Накануне Дмитрий Медведев высказался о завершившихся в России выборах. Он отметил, что они, по сути, проходили в боевых условиях.