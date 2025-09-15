В нескольких регионах определились победители губернаторских выборов

Согласно информации, размещенной на онлайн-табло центризбиркома, второе место занимает представитель КПРФ Александр Ивачев с результатом 15,25%. Третьим стал Андрей Кузнецов от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», получивший 12,66% голосов. Четвертую позицию занимает Александр Каптюг (ЛДПР) с 6,09%, пятое место у Ранта Краева («Новые люди») — 2,72% голосов.