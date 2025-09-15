В нескольких регионах определились победители губернаторских выборов

Хинштейн побеждает на выборах главы региона с 86,92% голосов после обработки 100% протоколов.
В ряде субъектов Российской Федерации завершен подсчет голосов на выборах губернаторов, и определены лидеры. Об этом сообщает центральная избирательная комиссия на основании обновленных данных.
В Курской области также завершен подсчет бюллетеней. По итогам обработки всех протоколов временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн («Единая Россия») набирает 86,92% голосов, свидетельствуют данные ЦИК России.
На втором месте в Курской области оказался кандидат от КПРФ Алексей Бобовников с 5,09%. Далее следуют Алексей Томанов (ЛДПР), набравший 4,07%, и Геннадий Баев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), получивший 2,6%. Информация представлена согласно онлайн-табло центризбиркома РФ.
Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер, представляющий партию «Единая Россия», одерживает победу на выборах главы региона, набрав 61,3% голосов избирателей. Такие сведения опубликованы после обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий, отмечает ЦИК РФ.
Согласно информации, размещенной на онлайн-табло центризбиркома, второе место занимает представитель КПРФ Александр Ивачев с результатом 15,25%. Третьим стал Андрей Кузнецов от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», получивший 12,66% голосов. Четвертую позицию занимает Александр Каптюг (ЛДПР) с 6,09%, пятое место у Ранта Краева («Новые люди») — 2,72% голосов.
Согласно информации, опубликованной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, представляющий партию «Единая Россия», набирает 79,06% голосов избирателей после обработки 99,04% протоколов участковых избирательных комиссий. В Краснодарском крае действующий руководитель региона Вениамин Кондратьев сохраняет лидерство на выборах губернатора с результатом в 85,48% голосов после подсчета 52,53% избирательных протоколов.