Трамп заявил о взаимной ненависти между Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский «ненавидят друг друга» до такой степени, что не способны вести диалог. Об этом республиканец заявил в беседе с журналистами.

Источник: Life.ru

«Думаю, все разговоры придется вести мне. Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом», — отметил американский президент.

Ранее, как сообщали западные источники, Трамп начал сомневаться в своей способности склонить Путина к прекращению боевых действий на Украине. В ходе частных бесед он признал, что «неправильно оценил» готовность российского лидера к поиску мирного решения.

