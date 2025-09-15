Хуситы запустили БПЛА по аэропорту и военным объектам Израиля

«Военно-воздушные силы провели качественную операцию с использованием четырёх беспилотников, три из которых направлены на аэропорт Рамон», — заявил представитель хуситов Яхья Сариа.
Он уточнил, что четвёртый беспилотник был нацелен на военную цель в регионе Негев. Хуситы также подчеркнули, что воздушные удары Израиля по территории Йемена не ослабят их решимости и не сломят их волю.
Ранее Life.ru писал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вновь потребовал устранить лидеров ХАМАС в Катаре. Он заявил, что их действия мешают переговорам по сектору Газа.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше