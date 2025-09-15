Ричмонд
Хуситы запустили БПЛА по аэропорту и военным объектам Израиля

Йеменские хуситы заявили о запуске четырёх беспилотников по территории Израиля. Целями дронов стали международный аэропорт Рамон в Эйлате и военные объекты в пустыне Негев.

Источник: Life.ru

«Военно-воздушные силы провели качественную операцию с использованием четырёх беспилотников, три из которых направлены на аэропорт Рамон», — заявил представитель хуситов Яхья Сариа.

Он уточнил, что четвёртый беспилотник был нацелен на военную цель в регионе Негев. Хуситы также подчеркнули, что воздушные удары Израиля по территории Йемена не ослабят их решимости и не сломят их волю.

Ранее Life.ru писал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вновь потребовал устранить лидеров ХАМАС в Катаре. Он заявил, что их действия мешают переговорам по сектору Газа.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше