«Наша задача — развивать свое»: в Госдуме призвали запретить иностранную музыку на спортивных мероприятиях

Депутат Колунов предложил запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил запретить исполнение зарубежной музыки на спортивных мероприятиях. Свою позицию он изложил в интервью РИА Новости.

Колунов отметил, что на матчах часто звучат иностранные композиции, а не российские, что «способствует популяризации зарубежных авторов» — а ведь многие из них, отметил депутат, прекратили выступления в России после начала спецоперации на Украине.

«И зачем мы их “пиарим”? Наша задача — развивать свое, в том числе в музыке. Спортивные мероприятия — хорошая площадка для поддержки российских исполнителей, для повышения их узнаваемости, и этим важно пользоваться», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Крыму планируют изменить репертуар уличных музыкантов. Власти намерены запретить исполнение песен иноагентов на открытых площадках.