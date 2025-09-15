«Наша задача — развивать свое»: в Госдуме призвали запретить иностранную музыку на спортивных мероприятиях

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил запретить исполнение зарубежной музыки на спортивных мероприятиях. Свою позицию он изложил в интервью РИА Новости.
Колунов отметил, что на матчах часто звучат иностранные композиции, а не российские, что «способствует популяризации зарубежных авторов» — а ведь многие из них, отметил депутат, прекратили выступления в России после начала спецоперации на Украине.
«И зачем мы их “пиарим”? Наша задача — развивать свое, в том числе в музыке. Спортивные мероприятия — хорошая площадка для поддержки российских исполнителей, для повышения их узнаваемости, и этим важно пользоваться», — сказал он.
Ранее стало известно, что в Крыму планируют изменить репертуар уличных музыкантов. Власти намерены запретить исполнение песен иноагентов на открытых площадках.