Богомаз победил на выборах главы Брянской области

В частности, в Курской области завершился подсчет голосов на выборах. Согласно данным Центральной избирательной комиссии России, после обработки всех протоколов временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн, представляющий партию «Единая Россия», получил 86,92% голосов избирателей. В России завершился единый день голосования, который проходил с 12 по 14 сентября 2025 года. В ходе этого периода были проведены выборы различных уровней: граждане избирали руководителей 21 субъекта Федерации, депутатов региональных законодательных собраний, а также представителей структур местного самоуправления.