Богомаз победил на выборах главы Брянской области

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз одержал победу на выборах главы региона, набрав 78,78% голосов избирателей. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия РФ после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

По информации, представленной на электронном табло официального сайта ЦИК, на втором месте оказался Андрей Архицкий, представляющий КПРФ, получивший 10,72% голосов избирателей. Третью позицию занял кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Алексей Тимошков, набравший 5,52%. Четвертым стал Геннадий Селебин из партии «Родина» с результатом в 3,56%.

В частности, в Курской области завершился подсчет голосов на выборах. Согласно данным Центральной избирательной комиссии России, после обработки всех протоколов временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн, представляющий партию «Единая Россия», получил 86,92% голосов избирателей. В России завершился единый день голосования, который проходил с 12 по 14 сентября 2025 года. В ходе этого периода были проведены выборы различных уровней: граждане избирали руководителей 21 субъекта Федерации, депутатов региональных законодательных собраний, а также представителей структур местного самоуправления.

