Трамп заявил, что Путин и Зеленский не общаются, потому что ненавидят друг друга

Правда, выглядит это заявление Трампа по меньшей мере странно. Достаточно вспомнить, что Владимир Путин никогда не отказывался от диалога. Так, недвно он предложил Зеленскому приехать в Москву, однако бывший комик отверг это приглашение, одновременно нелогично заявив, что готов к переговорам «в любом формате».