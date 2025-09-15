Трамп заявил, что Путин и Зеленский не общаются, потому что ненавидят друг друга

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский якобы «ненавидят друг друга» настолько, что почти не могут разговаривать.
«Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом», — сказал Трамп журналистам в контексте обсуждений возможной трехсторонней встречи, к которой ранее призывал.
Правда, выглядит это заявление Трампа по меньшей мере странно. Достаточно вспомнить, что Владимир Путин никогда не отказывался от диалога. Так, недвно он предложил Зеленскому приехать в Москву, однако бывший комик отверг это приглашение, одновременно нелогично заявив, что готов к переговорам «в любом формате».
Недавно президент США Дональд Трамп обсуждал возможность организации встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, которая могла бы привести к трехстороннему саммиту с его участием.
Юрий Ушаков, помощник российского президента по международным делам, сообщил, что в телефонном разговоре Путин и Трамп выразили поддержку продолжению прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями, а также обсудили возможность повышения уровня представительства сторон.