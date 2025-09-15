Ричмонд
Трамп назвал санкции Европы против России «недостаточно жесткими»

Президент США Дональд Трамп назвал европейские санкции против России «недостаточно жесткими». Об этом он заявил журналистам в Бедминстере в Нью-Джерси.

Источник: Reuters

«Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали моим действиям», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что США не могут действовать «на полную» в плане антироссийских санкций, пока Европа продолжает закупать у России нефть.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял, что готов ввести жесткие санкции, если все члены НАТО будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он также предложил странам альянса ввести импортные пошлины против Китая в размере 50−100%.

