«90-е годы»: Медведев объяснил, от какой «беды» РФ спасает сильная власть государства

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, оценил значение институтов государственного управления. Его выступление приводят РИА Новости.

«…Если власть начинает “сыпаться” — быть беде. Мы знаем, наша страна через это проходила, особенно в 90-е годы», — процитировали Дмитрия Медведева на РИА Новости.

Зампред Совбеза России добавил, что система госуправления не может существовать без администраций регионов и муниципалитетов.

Также в ходе своего выступления Дмитрий Медведев затронул вопрос восстановления сел и деревень Курщины.

