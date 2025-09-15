Предварительные итоги выборов в Заксобрание Челябинской области

В Челябинской области продолжается подсчет голосов на выборах депутатов Законодательного собрания. По данным на 4:00 утра 15 сентября, избирательные комиссии обработали значительную часть протоколов.
Облизбирком предоставил предварительные данные, которые отражают текущую ситуацию по результатам голосования. Информация представлена в форме инфографики, наглядно демонстрирующей распределение голосов по партиям и кандидатам.
Ночь с 14 на 15 сентября стала самой напряженной для сотрудников избирательных комиссий, которые продолжают работу по подсчету голосов на всех участках региона. Окончательные результаты будут объявлены после завершения обработки всех протоколов и подтверждения данных областной избирательной комиссией.