Предварительные итоги выборов в Заксобрание Челябинской области

Ночь с 14 на 15 сентября стала самой напряженной для сотрудников избирательных комиссий, которые продолжают работу по подсчету голосов на всех участках региона. Окончательные результаты будут объявлены после завершения обработки всех протоколов и подтверждения данных областной избирательной комиссией.