Bild: Уроженец Турции Зинан Зелен станет главой контрразведки Германии

Контрразведка ФРГ остаётся без руководителя с конца 2024 года. Тогда предыдущий глава, Томас Хальденванг, покинул пост, чтобы баллотироваться в Бундестаг, но потерпел неудачу на выборах.
«Завтра министр внутренних дел сообщит о кадровой перестановке в письме для сотрудников федерального ведомства по охране конституции (BfV): вице-председатель Зинан Зелен возглавит ведомство», — говорится в публикации.
Зинан Зелен родился в Стамбуле в 1972 году в семье журналистов. Когда ему было четыре года, семья переехала в Германию. В январе 2019 года Зелен занял пост одного из вице-председателей контрразведки.
