Названы самые важные законы, которые Дума может принять осенью

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Федеральный бюджет и второй пакет мер по борьбе с мошенниками станут главными законами, которые Госдума примет в осеннюю сессию. Такое мнение ТАСС выразил политолог, эксперт Народного фронта Павел Склянчук.

Источник: РИА "Новости"

Госдума 16 сентября проведет первое пленарное заседание осенней сессии. В начале заседания планируется выступление Володина, а также представителей фракций.

«Главными законами осени станут федеральный бюджет и второй пакет мер по борьбе с мошенниками, который разработало правительство, но пока еще не внесло в Госдуму. Кроме того, будет принят закон о праве на ипотечные каникулы за рождение ребенка», — сказал Склянчук.

Он отметил, что вопрос о полном запрете продажи вейпов пока находится «в подвешенном состоянии». Однако, по мнению эксперта, в части субъектов может быть проведен такой эксперимент. «Кроме того, планируется прекратить действие европейской конвенции против пыток из-за дискриминационных действий Совета Европы в отношении нашей страны. При этом пытки и другие виды наказания заключенных запрещены Конституцией РФ и международным актом ООН», — добавил Склянчук.

Эксперт также напомнил о планах Госдумы обсудить вопрос домашнего задания в школах. Ранее эту тему поднял председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Как считает Склянчук, домашнее задание не будет отменено, «как бы этого не хотели бы некоторые школьники». «На мой взгляд, поправки в закон об образовании на эту тему избыточны, проблема может быть решена путем донесения позиции депутатов до Минпросвещения», — сказал он.

