Названы самые важные законы, которые Дума может принять осенью

Эксперт также напомнил о планах Госдумы обсудить вопрос домашнего задания в школах. Ранее эту тему поднял председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Как считает Склянчук, домашнее задание не будет отменено, «как бы этого не хотели бы некоторые школьники». «На мой взгляд, поправки в закон об образовании на эту тему избыточны, проблема может быть решена путем донесения позиции депутатов до Минпросвещения», — сказал он.