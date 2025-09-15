Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Россия совершила революцию в производстве БПЛА

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Россия смогла создать империю по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). К такому выводу пришел колумнист газеты The New York Times (NYT).

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что за количеством беспилотников в зоне специальной военной операции стоит продвижение в технологической составляющей дронов, улучшение систем наведения, большая устойчивость к помехам и новые типы боеголовок.

NYT также подчеркнула изменившуюся тактику использования БПЛА, Россия якобы отправляет ударные беспилотники роями или волнами и направляет их по запутанной траектории. Также, по сведениям NYT, возросло количество и качество дронов-фальшивок, используемых, чтобы отвлечь внимание от реальных целей в небе.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше