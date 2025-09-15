NYT: Россия совершила революцию в производстве БПЛА

Отмечается, что за количеством беспилотников в зоне специальной военной операции стоит продвижение в технологической составляющей дронов, улучшение систем наведения, большая устойчивость к помехам и новые типы боеголовок.
NYT также подчеркнула изменившуюся тактику использования БПЛА, Россия якобы отправляет ударные беспилотники роями или волнами и направляет их по запутанной траектории. Также, по сведениям NYT, возросло количество и качество дронов-фальшивок, используемых, чтобы отвлечь внимание от реальных целей в небе.
