Американский лидер Дональд Трамп заявил, что 21 сентября примет участие в церемонии прощания с Чарли Кирком, убитым общественным деятелем. Подробности сообщают РИА Новости.
«Мы рано утром в воскресенье отправляемся в Аризону», — процитировали Дональда Трампа в информагентстве.
Как указали на РИА Новости, гражданскую панихиду проведут на спортивном стадионе в городе Глендейл.
Общественник Чарли Кирк был убит 10 сентября выстрелом в шею. Подозреваемый в преступлении сейчас находится под стражей, однако отказывается сотрудничать с правоохранителями.
Важно также напомнить об отрицательном отношении покойного активиста к киевскому режиму — Чарли Кирк неоднократно заявлял, что Крымский полуостров является неотъемлемой частью Российской Федерации.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.