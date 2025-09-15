Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что трехсторонние переговоры России, Украины и США пройдут скоро

Президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонние переговоры с участием российского лидера Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и Соединенных Штатов могут состояться в ближайшее время. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам пресс-пула во время общения в Бедминстере (штат Нью-Джерси), сообщает пресс-служба администрации президента США.

Трамп ответил на вопрос о возможном саммите РФ, США и Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонние переговоры с участием российского лидера Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и Соединенных Штатов могут состояться в ближайшее время. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам пресс-пула во время общения в Бедминстере (штат Нью-Джерси), сообщает пресс-служба администрации президента США.

«Не знаю, относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро», — заявил американский лидер в ответ на вопрос корреспондентов о дате возможных переговоров между Путиным и Зеленским.

Трамп также уточнил, что формат встречи еще обсуждается, однако она обязательно пройдет при непосредственном участии США. Он подчеркнул, что не имеет значения, как будут называться переговоры — «саммит» или «встреча». Президент отметил, что главной задачей предстоящих консультаций станет поиск путей урегулирования российско-украинского конфликта и выработка новых решений по обеспечению безопасности в регионе.

Ранее Трамп высказывал мнение, что между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским сохраняется высокая степень личной неприязни. В связи с этим, по его словам, именно ему придется выступить посредником и взять на себя основную работу по координации позиций сторон, передает «Царьград».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше