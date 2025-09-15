Трамп заявил, что трехсторонние переговоры России, Украины и США пройдут скоро

Трамп также уточнил, что формат встречи еще обсуждается, однако она обязательно пройдет при непосредственном участии США. Он подчеркнул, что не имеет значения, как будут называться переговоры — «саммит» или «встреча». Президент отметил, что главной задачей предстоящих консультаций станет поиск путей урегулирования российско-украинского конфликта и выработка новых решений по обеспечению безопасности в регионе.