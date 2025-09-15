Глава МИД Израиля назвал премьера Испании позором для страны после срыва Вуэльты

Демонстранты с палестинскими флагами перекрыли дорогу за три километра до финиша, из-за чего гонщики были вынуждены остановиться, а организаторы досрочно завершили этап и отменили церемонию награждения. Саар обвинил Санчеса и его правительство в неспособности обеспечить безопасность участников и порядок на мероприятии. По информации СМИ, недалеко от финального отрезка маршрута произошли столкновения протестующих с полицией.