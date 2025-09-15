Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Израиля назвал премьера Испании позором для страны после срыва Вуэльты

Глава МИД Израиля Гидеон Саар в соцсети X резко раскритиковал премьер-министра Испании Педро Санчеса, назвав его и его правительство «позором» для страны. Поводом для такой оценки стал срыв финального этапа велогонки «Вуэльта Испании», в котором участвовала израильская команда.

Источник: Life.ru

Демонстранты с палестинскими флагами перекрыли дорогу за три километра до финиша, из-за чего гонщики были вынуждены остановиться, а организаторы досрочно завершили этап и отменили церемонию награждения. Саар обвинил Санчеса и его правительство в неспособности обеспечить безопасность участников и порядок на мероприятии. По информации СМИ, недалеко от финального отрезка маршрута произошли столкновения протестующих с полицией.

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону во въезде в страну. Причиной стало несогласие Тель-Авива с планами Парижа поддержать одностороннее признание Палестинского государства на Генассамблее ООН.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше