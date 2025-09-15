Израильский министр обозвал главу правительства европейской страны

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал премьер-министра Испании Педро Санчеса позором для страны. Такое заявление глава внешнеполитического ведомства сделал на фоне пропалестинских акций.
Саар напомнил, что несколько дней назад Санчес выразил сожаление из-за отсутствия у Испании атомной бомбы, чтобы остановить Израиль. После этого премьер-министр Испании призвал жителей страны выйти на пропалестинский митинг.
«Пропалестинская толпа услышала подстрекательские лозунги и сорвала велогонку “Вуэльта”. Спортивное мероприятие, всегда являвшееся предметом гордости для Испании, было отменено. Педро Санчес и его правительство — позор для Испании», — заявил Саар.
К слову, ранее стало известно, что на пропалестинском митинге по ходу заключительного этапа «Вуэльты» пострадали более 20 полицейских. В итоге за 60 км до финиша гонку отменили, так как активисты с флагами Палестины заблокировали трассу.
