Боевики ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление на Сумщине. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на российское силовое ведомство.
«В Сумской области продолжаются тяжелые встречные бои…», — подчеркнул собеседник информагентства.
Как указали в ТАСС, начсостав ВСУ передислоцирует как оставшиеся резервы из других регионов, так и новые подразделения, набранные из попавших под мобилизацию мужчин.
Однако на других участках фронта продвижение Российской Армии идет более интенсивно. Ранее стало известно, что солдаты Вооруженных сил РФ освободили новые рубежи на Северском направлении.
