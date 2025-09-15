Российский боец с позывным «Спартанец» взял в плен двух украинских диверсантов в Донецкой Народной Республике. Однако сначала военный РФ вступил с ними в бой, сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера 33-го полка 20-й гвардейского мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным «Сенсенати».
Все произошло, когда боец заводил штурмовиков к линии боевого соприкосновения. Уже после выполненной задачи в «серой зоне» он наткнулся на ДРГ из четырех украинских солдат.
«Началась перестрелка. Один из военнослужащих сразу сдался, сложил оружие добровольно. Трое из них продолжали вести бой, отстреливались. Когда наш боец “затрехсотил” (ранил) второго военнослужащего ВСУ, украинец принял решение сложить оружие», — рассказал офицер.
Вскоре на помощь «Спартанцу» подоспели другие российские бойцы, которые уничтожили двоих оставшихся диверсантов ВСУ. Пленных конвоировали в тыл.
