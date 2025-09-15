Российский военный взял в плен диверсантов ВСУ

Российский боец с позывным «Спартанец» взял в плен двух украинских диверсантов в Донецкой Народной Республике. Однако сначала военный РФ вступил с ними в бой, сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера 33-го полка 20-й гвардейского мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным «Сенсенати».