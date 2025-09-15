Трамп заявил о возможной скорой трёхсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Он подчеркнул, что Вашингтон готов выступить посредником, поскольку, по его оценке, личная неприязнь между лидерами России и Украины делает прямой диалог практически невозможным.
Ранее же Дональд Трамп высказывал сомнения относительно своей способности убедить российского президента Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине. Он и его команда испытывают разочарование из-за неудач в попытках остановить конфликты как на украинской земле, так и в Газе.
