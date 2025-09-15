Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о возможной скорой трёхсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в трёхстороннем формате с участием США могут состояться «относительно скоро». Об этом хозяин Белого дома заявил в беседе с журналистами в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

Источник: Life.ru

Он подчеркнул, что Вашингтон готов выступить посредником, поскольку, по его оценке, личная неприязнь между лидерами России и Украины делает прямой диалог практически невозможным.

Ранее же Дональд Трамп высказывал сомнения относительно своей способности убедить российского президента Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине. Он и его команда испытывают разочарование из-за неудач в попытках остановить конфликты как на украинской земле, так и в Газе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше