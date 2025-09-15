Трамп ожидает скорой встречи Путина и Зеленского с участием США

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в формате трехсторонних переговоров с участием США может состояться в ближайшее время. Они могут скоро встретиться, считает американский лидер. Об этом он сообщил журналистам в Бедминстере, Нью-Джерси.
Отвечая на вопрос о сроках встречи, Трамп отметил: «Не знаю, относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро». Он также уточнил, что переговоры могут проходить как саммит или просто встреча — форма не имеет значения.
Ранее Трамп отмечал, что между Путиным и Зеленским существует значительная личная неприязнь, поэтому многие переговоры придется вести ему лично.