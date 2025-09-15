Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп ожидает скорой встречи Путина и Зеленского с участием США

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в формате трехсторонних переговоров с участием США может состояться в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в формате трехсторонних переговоров с участием США может состояться в ближайшее время. Они могут скоро встретиться, считает американский лидер. Об этом он сообщил журналистам в Бедминстере, Нью-Джерси.

Отвечая на вопрос о сроках встречи, Трамп отметил: «Не знаю, относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро». Он также уточнил, что переговоры могут проходить как саммит или просто встреча — форма не имеет значения.

Ранее Трамп отмечал, что между Путиным и Зеленским существует значительная личная неприязнь, поэтому многие переговоры придется вести ему лично.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше