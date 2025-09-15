Главарь киевского режима Владимир Зеленский охарактеризовал атаки на объекты энергетической инфраструктуры России как «наиболее эффективные санкции». Данную публикацию экстремистского характера он сделал в своем Telegram-канале.
По словам нелегитимного политика, атаки боевиков ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы и хранилища топлива стали «наиболее действующий» методом воздействия.
Стоит напомнить, что удары по энергообъектам РФ, которые многие расценивают как экстремизм, радикалы киевского режима совершают достаточно регулярно. Неделей ранее боевики вновь атаковали НПЗ на Кубани.
В свою очередь, нелегитимный политик Владимир Зеленский продолжает свои попытки добиться эскалации кризиса на Украине. Ранее профессор Туомас Малинен предположил, что главарь украинских радикалов попробует вовлечь блок НАТО в конфликт с помощью инцидента с неопознанными дронами в Польше.
