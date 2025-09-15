Ричмонд
«Единая Россия» одержала полную победу: все 15 мэров в Иркутской области от партии власти

В Иркутской области завершились муниципальные выборы, на которых кандидаты от партии «Единая Россия» одержали убедительную победу, выиграв все 15 кампаний по выборам мэров городских округов, муниципальных районов и округов. Голосование проходило в единые дни 12, 13 и 14 сентября.

Источник: ТК Город

Депутат Государственной Думы Сергей Тен прокомментировал итоги выборов: «Мы видим, что люди голосуют за тех мэров, которые работают».

Среди победителей большинство действующих мэров сохранили свои позиции. В Ангарском городском округе переизбран Сергей Петров, в городе Свирске — Владимир Орноев, в Черемхово — Вадим Семенов. В Зиминском районе главой осталась Наталья Никитина, в Усть-Кутском районе — Сергей Анисимов, в Балаганском муниципальном округе — Роман Метляев, в Жигаловском — Игорь Федоровский, в Заларинском — Владимир Самойлович, в Иркутском — Леонид Фролов, в Качугском — Евгений Липатов, в Киренском — Кирилл Свистелин, в Нукутском — Александр Платохонов, а в Тайшетском — Александр Кузин. Новыми главами стали Алексей Ушаков в Мамско-Чуйском районе и Павел Березовский в Нижнеилимском муниципальном округе.

Победа «Единой России» на всех уровнях муниципальных выборов подчеркивает высокий уровень доверия избирателей к представителям партии в регионе.

