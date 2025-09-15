Ричмонд
Профессор рассказал, чему обучаются колумбийские преступники на Украине

Колумбийские вооруженные преступники обучаются на Украине не только управлению беспилотниками, но и способам ведения гибридной войны.

Колумбийские вооруженные преступники обучаются на Украине не только управлению беспилотниками, но и способам ведения гибридной войны. Также они изучают приемы ведения разведки, рассказал преподаватель Военного университета Новая Гранада из Колумбии и доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо.

«Украина послужила полигоном для новых форм преступности не только в сфере использования дронов, боевой подготовки, но и в сфере инноваций в области асимметричной, гибридной и даже партизанской войны. Это связано с тем, как преступные группировки теперь проводят разведывательные мероприятия», — рассказал он агентству РИА Новости.

По его словам, теперь разведкой занимается не только государство, но и преступные группировки. Они изучают способы ведения разведки, чтобы совершать свои нападения.

Ниньо уточнил, что речь идет о сборе такими группировками данных, позволяющих им при совершении преступлений предугадать шаги госорганов, а также иметь преимущества в противостоянии с другими криминальными элементами.

Ранее сообщалось, что ВСУ по ошибке два дня воевали с колумбийскими наёмниками.

