«Берут в охват»: Пушилин сообщил о боях на Краснолиманском направлении

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об активизации боевых действий на Краснолиманском направлении фронта. Подробностями он поделился с ТАСС.
По информации Дениса Пушилина, речь идет о пяти населенных пунктах Красноармейско-димитровской агломерации, которые еще продолжают удерживать боевики ВСУ.
Как указали в ТАСС, солдаты Российской Армии «берут в охват» оставшиеся в ДНР формирования украинских радикалов.
Также Денис Пушилин отметил, что бойцы Вооруженных сил РФ продолжают расширять зону безопасности между регионом и Днепропетровщиной.
В свою очередь, ранее стало известно, что пособники киевского режима пытаются контратаковать на Сумском и Харьковском направлениях.
