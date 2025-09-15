Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Берут в охват»: Пушилин сообщил о боях на Краснолиманском направлении

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об активизации боевых действий на Краснолиманском направлении фронта.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об активизации боевых действий на Краснолиманском направлении фронта. Подробностями он поделился с ТАСС.

По информации Дениса Пушилина, речь идет о пяти населенных пунктах Красноармейско-димитровской агломерации, которые еще продолжают удерживать боевики ВСУ.

Как указали в ТАСС, солдаты Российской Армии «берут в охват» оставшиеся в ДНР формирования украинских радикалов.

Также Денис Пушилин отметил, что бойцы Вооруженных сил РФ продолжают расширять зону безопасности между регионом и Днепропетровщиной.

В свою очередь, ранее стало известно, что пособники киевского режима пытаются контратаковать на Сумском и Харьковском направлениях.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше