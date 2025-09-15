Медведев сделал заявление о государственной власти: вот что он сказал

Стабильность государственной власти является обязательным условием существования страны, а ее ослабление может привести к серьезным негативным последствиям. Об этом рассказал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев во время видеоконференции с представителями региональных отделений партии.
«Страна не может существовать без власти Если власть начинает “сыпаться” — быть беде. Мы знаем, наша страна через это проходила, особенно в 90-е годы», — пояснил Медведев.
Медведев акцентировал, что речь идет обо всей власти — и федеральной, и президентской. Однако ее основа — это местный уровень: муниципалитеты и регионы во главе с губернаторами.
Кроме этого, политик отметил, что избирательный процесс в России проходил в условиях, сопоставимых с боевыми, причем не только в приграничных регионах. Комментарий был сделан в связи с ситуацией, когда глава Ростовской области Юрий Слюсарь не смог принять участие в видеоконференции.
Он также выразил благодарность гражданам, которые, несмотря на сложную обстановку, приняли участие в выборах, способствуя таким образом укреплению государственности.
«И то, что мы сейчас имеем такие результаты — это результат той большой работы, которую ведете все вы. Результат доверия главе нашего государства Владимиру Владимировичу Путину и тому курсу, который проводит “Единая Россия”», — подчеркнул зампред Совбеза.
Напомним, что в период с 12 по 14 сентября на территории 81 российского региона прошли избирательные кампании. В результате были избраны главы 21 субъекта РФ, а также сформирован состав 11 региональных законодательных собраний.
Голосование, которое длилось три дня и завершилось 14 сентября в 20:00, проходило с участием не только местных избирателей, но и жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также граждан в зоне СВО.
Накануне Медведев подчеркнул, что кандидаты партии «Единая Россия» на выборах 2025 показали внушительные результаты. Зампред Совбеза уточнил, что успешные итоги избирательной кампании свидетельствуют о серьезных ресурсах фракции в преддверии выборов в парламент.