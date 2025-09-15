Губернатор Иркутской области пообещал оправдать ожидания избирателей

Он набрал более 60% голосов. Об этом губернатор Иркутской области написал в своём Telegram-канале.
«Обещаю, что приложу все усилия, чтобы оправдать ваше доверие! Спасибо и низкий поклон», — пишет Игорь Кобзев.
В своём обращении политик поблагодарил жителей региона за участие в выборах. Он отметил, что высокая явка свидетельствует о заинтересованности граждан в развитии области. Кобзев заявил, что это был важный шаг вперёд для дальнейшего объединения усилий власти и общества.
В ходе выступления губернатор также упомянул о сложных периодах для региона за последние пять лет. Речь шла о последствиях наводнения в Тулуне, пандемии коронавируса и санкционном давлении. Губернатор заявил, что преодоление этих трудностей потребовало консолидации усилий, и пообещал, что в основе его работы будут и дальше лежать защита интересов жителей.