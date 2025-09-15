Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США в память об убитом активисте Кирке собрали несколько миллионов долларов

Американцы собрали более 6 млн долларов в память об убитом на прошлой неделе консервативном активисте Чарли Кирке.

Американцы собрали более 6 млн долларов в память об убитом на прошлой неделе консервативном активисте Чарли Кирке. Об этом пишет журнал Newsweek.

Издание уточнило, что деньги пойдут на чествование активиста и поддержку его семьи. Большая часть средств (порядка 4,6 млн долларов) собрал журналист Такер Карлсон и его бренд никотиновых паучей ALP.

Также основанное Кирком НК «Turning Point» собрало более 1,2 млн долларов. Остальные деньги собрали другие небольшие компании.

Напомним, Кирк был убит выстрелом в шею 10 сентября.

Прощальная церемония с Кирком пройдет 21 сентября на стадионе в Аризоне. Ее планирует посетить президент США Дональд Трамп.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше