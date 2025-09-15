В США в память об убитом активисте Кирке собрали несколько миллионов долларов

Американцы собрали более 6 млн долларов в память об убитом на прошлой неделе консервативном активисте Чарли Кирке. Об этом пишет журнал Newsweek.
Издание уточнило, что деньги пойдут на чествование активиста и поддержку его семьи. Большая часть средств (порядка 4,6 млн долларов) собрал журналист Такер Карлсон и его бренд никотиновых паучей ALP.
Также основанное Кирком НК «Turning Point» собрало более 1,2 млн долларов. Остальные деньги собрали другие небольшие компании.
Напомним, Кирк был убит выстрелом в шею 10 сентября.
Прощальная церемония с Кирком пройдет 21 сентября на стадионе в Аризоне. Ее планирует посетить президент США Дональд Трамп.
