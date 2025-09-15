Каллас назвала прилёт дрона в Румынию безрассудной эскалацией

Напомним, накануне румынский МИД вызвал российского посла после инцидента с дроном, который якобы залетел в воздушное пространство страны. Неизвестный беспилотник появился над Румынией 13 сентября. В Минобороны подняли истребители F-16 для перехвата, но дрон покинул границы Румынии без угроз для населённых пунктов.