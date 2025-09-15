Итоги 14 избирательных кампаний подвели в Хабаровском крае

По информации пресс-службы краевого избиркома, участки закрылись в 20:00 по местному времени, после чего начался подсчёт голосов. Всего своим избирательным правом могли воспользоваться больше ста тысяч жителей региона.
— В дни голосования пришедшие на избирательные участки граждане могли принять участие в изготовлении маскировочных сетей и нашлемников для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, а также у них была возможность научиться плести браслеты выживания и изготавливать сухой душ. Всё это будет направлено нашим бойцам, — рассказали в ведомстве.
Согласно предварительным результатам голосования, на дополнительных выборах депутата Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 большинством голосов победил Валерий Владимирович Самохин с результатом 31,64%. Кандидат был выдвинут партией «Единая Россия». Явка составила 31,64% избирателей.
Что касается допвыборов депутата Хабаровской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 — лидером стала Елена Владимировна Добровольская (партия «Единая Россия»). Свои голоса за неё отдали 69.64% избирателей при явке 11,44%.
В Комсомольске-на-Амуре, на дополнительных выборах депутата городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 победу одержал Степан Васильевич Калинин — он был выдвинут местным отделением партии «Единая Россия». За него проголосовало 63,68% избирателей при явке в 13,94%.
На выборах главы городского поселения «Город Вяземский» предварительно тройка лидеров выглядит следующим образом: Сергей Владимирович Хотинец («Единая Россия») — 39,45%, Владимир Сергеевич Тезиков (самовыдвиженец) — 34,39%, Дмитрий Викторович Уткин (ЛДПР) — 22,06%. Явка избирателей на выборах составила 19,56%.
В Солнечном муниципальном округе прошли выборы депутатов Собрания депутатов Солнечного муниципального округа Хабаровского края первого созыва. Всего было замещено 15 мандатов, явка составила 20,23%. В состав представительного органа власти вошли:
- Бондаренко Сергей Владимирович («Единая Россия») — 84,59%
- Грицких Дмитрий Алексеевич («Единая Россия») — 77,22%
- Арбузников Сергей Валерьевич («Единая Россия») — 72,47%
- Корытов Игорь Викторович («Единая Россия») — 71,26%
- Зверева Ольга Владимировна («Единая Россия») — 74,22%
- Потогин Руслан Владимирович («Единая Россия») — 76,50%
- Ментух Светлана Александровна («Единая Россия») — 83,27%
- Зюзина Евгения Григорьевна («Единая Россия») — 48,65%
- Пивоварова Евгения Олеговна («Единая Россия») — 93,06%
- Самар Владимир Спартакович («Единая Россия») — 95,22%
- Прокопец Валентин Михайлович («Единая Россия») — 85,98%
- Рябов Юрий Васильевич («Единая Россия») — 76,70%
- Полковникова Юлия Георгиевна («Единая Россия») — 73,81%
- Гулаков Евгений Геннадьевич («Единая Россия») — 78,14%
- Нецветаева Елена Владимировна («Единая Россия») — 86,58%
В районе имени Лазо состоялись дополнительные выборы депутата районного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу № 10. При явке избирателей в 21,8% мандат получил Михаил Вацлавич Зырянов (самовыдвиженец). Его поддержало 59,30% избирателей, принявших участие в голосовании.
В Советско-Гаванском районе состоялись дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Советско-Гаванского района по одномандатному избирательному округу № 14. Победу одержал Олег Владимирович Скоков (самовыдвиженец). При явке 21,01% свои голоса за кандидата отдало 49,96% пришедших на избирательные участки.
В Хабаровском муниципальном районе состоялись дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Хабаровского района по одномандатному избирательному округу № 3. Депутатский мандат получила Галина Эдуардовна Рогожко, выдвинутая местным отделением политической партии «Единая Россия». Её поддержало 68,92% избирателей. Явка на выборы составила 20,55%.
В Вяземском муниципальном районе состоялись дополнительные выборы депутатов Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» по многомандатным избирательным округам № 1 и № 3. Явка составила 22,10%. Замещению подлежало шесть мандатов. Их получили:
- Кайденко Лариса Ивановна (самовыдвижение) — 22,78%
- Кулаев Андрей Анатольевич (самовыдвижение) — 12,15%
- Окрушко Наталья Викторовна («Единая Россия») — 23,42%
- Ананьева Марина Александровна (самовыдвижение) — 22,22%
- Захарченко Александр Анатольевич (самовыдвижение) — 15,40%
- Ренкас Анна Игоревна (самовыдвижение) — 16,67%
В Советско-Гаванском муниципальном районе прошли выборы депутатов Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Майский». Явка избирателей составила 20,08%. Всего замещению поддержало 10 мандатов. В Совет депутатов городского поселения вошли:
- Воробьев Олег Николаевич (ЛДПР) — 50,59%
- Москаленко Евгения Владимировна («Единая Россия») — 56,47%
- Смирнова Алина Денисовна (самовыдвижение) — 48,24%
- Иванова Кристина Николаевна («Единая Россия») — 31,25%
- Клименко Никита Александрович (самовыдвижение) — 21,53%
- Степанушко Светлана Викторовна («Единая Россия») — 54,17%
- Шило Сергей Константинович («Единая Россия») — 64,58%
- Захаров Сергей Михайлович («Единая Россия») — 29,55%
- Киреева Вера Сергеевна («Единая Россия») — 40,91%
- Химич Анатолий Петрович («Единая Россия») — 26,14%
В Нанайском муниципальном районе прошли выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село Нижняя Манома», где замещению подлежало семь мандатов. Явка избирателей составила 70,48%. В Совет депутатов сельского поселения вошли:
- Белозёрко Екатерина Владимировна («Единая Россия») — 77,03%
- Демьянов Федор Филиппович («Единая Россия») — 87,84%
- Долбилина Людмила Петровна («Единая Россия») — 86,49%
- Молодцева Татьяна Вячеславовна («Единая Россия») — 83,78%
- Пассар Константин Ильич («Единая Россия») — 79,73%
- Петров Сергей Владимирович («Единая Россия») — 85,14%
- Щелканова Марина Юрьевна («Единая Россия») — 81,08%
В Хабаровском муниципальном районе прошли дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Мирненского сельского поселения. Там было замещено пять мандатов. Явка избирателей на участке составила 4,64%. В Совет депутатов поселения вошли:
- Дзябук Федор Анатольевич («Единая Россия») — 58,02%
- Казакова Ольга Петровна («Единая Россия») — 66,67%
- Левкова Татьяна Зиновьевна («Единая Россия») — 49,38%
- Лещёва Наталья Ивановна («Единая Россия») — 33,95%
- Любина Анастасия Олеговна («Единая Россия»)) — 34,57%
В Вяземском муниципальном районе прошли выборы главы сельского поселения «Село Дормидонтовка» — участки посетило 36,30% от числа избирателей. Главой поселения избран Николай Николаевич Гребцов (самовыдвиженец). Свои голоса за кандидата отдало 82,31% избирателей.
В муниципальном районе имени Лазо прошли выборы главы Святогорского сельского поселения, где явка на участки составила 48,92%. Там победу одержал представитель политической партии «Единая Россия» Захар Александрович Трепов. За него проголосовало 84,50% избирателей.
— Год назад наша партия «Единая Россия» уверенно победила в большой региональной избирательной кампании. Мы получили большинство мест в краевой Закдуме, в городских думах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, в районных собраниях. Прошедший год показал, что мы идём верным курсом. Уверен, что победу на нынешних выборах можно рассматривать и как первый серьёзный результат работы тех партийцев, которые получили свои мандаты год назад, — прокомментировал результаты выборов депутат Госдумы Российской Федерации Максим Иванов.
Особо отметил он победу на довыборах в краевую Закдуму по 16-му округу кандидата Валерия Самохина — участника специальной военной операции, инструктора-методиста отдела по учебной работе в центре «Воин». Максим Иванов подчеркнул, что это пример того, как «Единая Россия» в Хабаровском крае реализует политику президента Владимира Владимировича Путина по привлечению в органы власти наших героев.