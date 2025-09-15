Итоги 14 избирательных кампаний подвели в Хабаровском крае

— Год назад наша партия «Единая Россия» уверенно победила в большой региональной избирательной кампании. Мы получили большинство мест в краевой Закдуме, в городских думах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, в районных собраниях. Прошедший год показал, что мы идём верным курсом. Уверен, что победу на нынешних выборах можно рассматривать и как первый серьёзный результат работы тех партийцев, которые получили свои мандаты год назад, — прокомментировал результаты выборов депутат Госдумы Российской Федерации Максим Иванов.