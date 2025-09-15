Ричмонд
Стали известны результаты выборов губернатора Севастополя

Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выдвинутый партией «Единая Россия», победил на выборах главы региона, набрав 81,72% голосов. Такие данные были озвучены после обработки 100% избирательных протоколов.

«Развожаев побеждает на выборах в регионе с 81,72% голосов», — пишет ТАСС со ссылкой на данные ЦИК. По данным агентства, это стало известно, после обработки 100% протоколов.

Михаил Развожаев занял пост временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя летом 2019 года после того, как президент России Владимир Путин принял решение об освобождении Дмитрия Овсянникова от должности. В сентябре 2020 года Развожаев одержал победу на выборах главы города, получив 85,72% голосов избирателей при явке 48,28%.

С 12 по 14 сентября 2025 года в 81 регионе России прошел единый день голосования. В 20 субъектах выбирали губернаторов напрямую, еще в одном — через парламент, а в 11 регионах формировали законодательные собрания. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было доступно в 24 субъектах. В Москве работали экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов с использованием столичной электронной платформы.

