Партия «Единая Россия» победила на местных выборах в Красноярском крае

На территории Красноярского края в единый день голосования, 14 сентября, состоялись выборы 935 депутатов в окружные советы. В голосовании приняли участие жители 31 муниципального округа и 4 городских округов — в Красноярске, Дивногорске, Железногорске и п. Солнечный.
Выборы для региона носили масштабный характер. Общая численность избирателей в рамках голосования была более миллиона человек.
Как сообщает первый заместитель губернатора Красноярского края — руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко, партия «Единая Россия» добилась уверенного, безоговорочного лидерства. Предварительно, кандидаты партии получили 789 мандатов — это более 84% всех мест в окружных советах депутатов.
Отличительная особенность этих выборов — участие в качестве кандидатов ветеранов специальной военной операции, в том числе и резервистов из числа участников программы «Сибирский характер». Участники СВО одержали уверенную победу, избрались в новый состав окружных депутатов от «Единой России».
«Результаты выборов в органы местного самоуправления стали свидетельством растущего доверия граждан к партии и ее программе. Победа — это не только итог активной предвыборной работы, но и отражение стремления жителей к стабильности и развитию», — отметил после выборов депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин.
По мнению депутата Госдумы РФ Сергея Ерёмина, такой результат — это прямое свидетельство доверия к курсу и конкретным программам партии.
«Особая ответственность теперь лежит на избранных депутатах. От них ждем эффективной работы и полной самоотдачи. Пусть сплоченность и ответственность станут ключом к процветанию нашего края», — подчеркнул Ерёмин.
За ходом голосования в Красноярском крае следили около 3 000 наблюдателей: от политических партий, кандидатов и от Общественной палаты региона, наблюдатели в территориях. Жалоб, влияющих на итоги голосования, не было, сообщают в Избирательной комиссии Красноярского края.
«Выборы в Красноярском крае прошли уверенно и предсказуемо. То, что за партию власти голосует больше половины, — устойчивый тренд, поскольку обычно на таких выборах больше голосуют как раз за личности, а не за партийный бренд. Это говорит о том, что хорошо себя продемонстрировали сами кандидаты. И немаловажно, что впервые принимали участники ветераны СВО, то есть, к их чести, за них, как мы видим, тоже хорошо активно голосуют. Также у “Единой России” ожидаемое большинство и по одномандатным округам, и по спискам», — прокомментировал итоги выборов Илья Гращенков, российский политолог, общественный деятель, президент Центра развития региональной политики.