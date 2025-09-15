Командир спецназа 127-й отдельной бригады разведки группировки войск «Днепр» Российской Армии сообщил, что многие боевики ВСУ в Херсонской области обращаются друг к другу на русском языке. Подробностями военнослужащий с позывным Зак поделился с ТАСС.
«Они разговаривали на чистом русском», — отметил офицер.
Как указал командир «Зак» в ходе беседы с корреспондентом ТАСС, позывные всех боевиков ВСУ, удерживавших Алексеевский остров, были не на мове.
Разведчик также отметил, что остающиеся на Херсонщине украинские радикалы крайне деморализованы. Офицер «Зак» добавил, что именно освобождение Алексеевского острова минувшим летом нанесло серьезный удар по боевому духу ВСУ.
Также командир спецназа 127-й разведбригады ранее рассказал об особенностях поведения польских наемников — многие из них «сдают» побратимов еще до начала допроса.
