На Украине насильно мобилизованных солдат отправляют на верную смерть, бросая их на красноармейское направление в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным «Сенсенати».
От пленных украинских военных офицер узнал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) ловят людей на улице, а затем загоняют их в один коллектив.
Для отправки на красноармейское направление такие группы готовят всего три недели.
«Командование отправляет их в “один конец” с расчетом, что кому-то удастся выжить и выполнить боевую задачу», — рассказал боец.
Офицер добавил, что как только у групп украинских военных дела идут не по плану, они тут же «теряются и не знают, что делать».
Ранее стало известно, что боровшийся с диабетом многодетный украинец умер после мобилизации.
