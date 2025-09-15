Посольство РФ: протест Румынии по поводу российских беспилотников отклонён

Липаев возложил ответственность за инцидент на Украину, заявив, что Киев, стремясь сохранить власть, пытается любыми средствами втянуть европейские государства в военную авантюру против России. Напомним, вечером 13 сентября издание Antena 3 CNN сообщило, что ВВС Румынии подняли в небо два F-16 для перехвата беспилотника, замеченного в воздушном пространстве республики. Уточнялось, что дрон был обнаружен примерно в 20 км к юго-западу от села Килия Веке. Военные самолеты сопровождали его до тех пор, пока он не исчез с радаров.