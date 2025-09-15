Ричмонд
Посольство РФ: протест Румынии по поводу российских беспилотников отклонён

14 сентября Румыния выразила протест из-за российского беспилотника в своём воздушном пространстве.

Источник: Комсомольская правда

Посольство России в Румынии прокомментировало вызов российского посла Владимира Липаева в министерство иностранных дел республики, сообщив об этом в своём аккаунте во «ВКонтакте».

По информации дипмиссии, 14 сентября румынской стороне был выражен «решительный протест» в связи с появлением в румынском воздушном пространстве якобы российского беспилотника. В ходе беседы, как отметили в посольстве, румынам не удалось предоставить ни одного конкретного и убедительного ответа на вопросы об идентификации самолёта; при отсутствии объективного подтверждения национальной принадлежности аппарата протест румынской стороны был отклонён как надуманный и необоснованный.

Липаев возложил ответственность за инцидент на Украину, заявив, что Киев, стремясь сохранить власть, пытается любыми средствами втянуть европейские государства в военную авантюру против России. Напомним, вечером 13 сентября издание Antena 3 CNN сообщило, что ВВС Румынии подняли в небо два F-16 для перехвата беспилотника, замеченного в воздушном пространстве республики. Уточнялось, что дрон был обнаружен примерно в 20 км к юго-западу от села Килия Веке. Военные самолеты сопровождали его до тех пор, пока он не исчез с радаров.