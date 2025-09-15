Генерал Попов: Зеленский не втянет НАТО в конфликт запуском БПЛА в Румынию

«НАТО даже после инцидентов с беспилотниками не станет ввязываться в конфликт на Украине. Польский президент отметил, что страна к этому событию относится очень настороженно, поскольку считает, что какого-либо умысла у России и Белоруссии не могло быть. Он также уже намекнул, что это были именно украинские беспилотники. То же самое и с Румынией. Западные лидеры прекрасно понимают, что это провокации, хоть и не афишируют это мнение публично», — отметил Попов.