Генерал Попов: Зеленский не втянет НАТО в конфликт запуском БПЛА в Румынию

Западные лидеры даже после провокаций Киева с налетами беспилотников не станут вмешиваться в конфликт на Украине, поскольку прекрасно понимают, кто за этим стоит. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил заслуженный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
Напомним, накануне ВВС Румынии зафиксировали БПЛА над территорией страны. Для наблюдения за ним отправили два истребителя F-16.
А 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о многократном нарушении воздушного пространства страны.
«НАТО даже после инцидентов с беспилотниками не станет ввязываться в конфликт на Украине. Польский президент отметил, что страна к этому событию относится очень настороженно, поскольку считает, что какого-либо умысла у России и Белоруссии не могло быть. Он также уже намекнул, что это были именно украинские беспилотники. То же самое и с Румынией. Западные лидеры прекрасно понимают, что это провокации, хоть и не афишируют это мнение публично», — отметил Попов.
Генерал добавил, что украинские военные могли собрать беспилотники из деталей, которые нашли в зоне СВО, а затем запустить в сторону Румынии и Польши.
Ранее генерал Попов отметил, что Зеленский запуском БПЛА в Польшу и Румынию выбивает деньги у НАТО.