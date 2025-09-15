Ричмонд
В Польше предложили создать бесполётную зону над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости обдумать введение бесполётной зоны над Украиной, несмотря на отсутствие доказательств причастности России к недавним инцидентам с дронами. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Источник: Life.ru

Он подчеркнул, что такое решение возможно только при согласовании с союзниками по НАТО и ЕС, поскольку Польша не может действовать в одиночку. Сикорский также напомнил, что идея бесполетной зоны обсуждалась ещё год назад, и технически альянс обладает необходимыми средствами для её реализации.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о росте пророссийских настроений в стране, которые он назвал «испытанием на патриотизм» для политического класса. Также он указал на антиукраинские настроения в польском обществе.

