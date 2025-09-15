В Польше предложили создать бесполётную зону над Украиной

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о росте пророссийских настроений в стране, которые он назвал «испытанием на патриотизм» для политического класса. Также он указал на антиукраинские настроения в польском обществе.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше